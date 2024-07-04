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04 июля, 23:55

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе благоустройства улиц Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе благоустройства улиц Москвы

Новости часа: Собянин заявил об увеличении бесплатных автобусов для школьных экскурсий

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин заявил, что в ближайшие 5 лет в Москве будут обновлены тысячи улиц

Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц на ближайшие пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы перекроют ночью 6 и 11 июля. Об этом сообщил Дептранс.

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидается гроза и ветер до 25 метров в секунду. Об этом заявили синоптики.

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