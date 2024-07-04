Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе благоустройства улиц Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц на ближайшие пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы перекроют ночью 6 и 11 июля. Об этом сообщил Дептранс.

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидается гроза и ветер до 25 метров в секунду. Об этом заявили синоптики.

