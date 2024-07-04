Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва увеличит количество бесплатных автобусов для школьных экскурсий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,8 миллиона автомобилей передвигались по Москве в июне, заявили в ЦОДД.

В ближайшие часы ливни с градом могут пройти в Москве, рассказали в комплексе городского хозяйства.