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04 июля, 20:00

Новости

Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин заявил, что в ближайшие 5 лет в Москве будут обновлены тысячи улиц

Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва увеличит количество бесплатных автобусов для школьных экскурсий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,8 миллиона автомобилей передвигались по Москве в июне, заявили в ЦОДД.

В ближайшие часы ливни с градом могут пройти в Москве, рассказали в комплексе городского хозяйства.

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