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Новости

Новости

04 июля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть зданий для учреждений культуры построили в Москве с начала года, еще 10 построят до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 10 тысяч столичных школьников пересдают ЕГЭ в резервные дни, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Гидрометцентре москвичам пообещали "воронежскую жару" на следующей неделе.

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