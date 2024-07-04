04 июля, 16:45Новости
Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть зданий для учреждений культуры построили в Москве с начала года, еще 10 построят до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более 10 тысяч столичных школьников пересдают ЕГЭ в резервные дни, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Гидрометцентре москвичам пообещали "воронежскую жару" на следующей неделе.