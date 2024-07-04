04 июля, 14:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две столичные улицы и два сквера получили новые названия, которые выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Среди пересдающих ЕГЭ в Москве есть школьники, набравшие более 90 баллов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Температура в Москве в субботу, 6 июля, упадет на 10 градусов. Такие данные привели в Гидрометцентре.