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Новости

Новости

04 июля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов

Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается

Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Новости часа: программу льготного кредитования для бизнеса продлили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две столичные улицы и два сквера получили новые названия, которые выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Среди пересдающих ЕГЭ в Москве есть школьники, набравшие более 90 баллов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Температура в Москве в субботу, 6 июля, упадет на 10 градусов. Такие данные привели в Гидрометцентре.

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