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Новости

04 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается

Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Новости часа: программу льготного кредитования для бизнеса продлили в Москве

Новости часа: Собянин предупредил москвичей о сильном дожде 5 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство десяти зданий для учреждений культуры закончат в Москве до конца года, заявил Сергей Собянин.

Воду раздают в общественном транспорте столицы из-за аномальной жары. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Тренировки по ушу проекта "Мой спортивный район" пройдут в саду "Эрмитаж", рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

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