Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство десяти зданий для учреждений культуры закончат в Москве до конца года, заявил Сергей Собянин.

Воду раздают в общественном транспорте столицы из-за аномальной жары. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Тренировки по ушу проекта "Мой спортивный район" пройдут в саду "Эрмитаж", рассказали на портале мэра и правительства Москвы.