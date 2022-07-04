Собянин открыл еще две поликлиники после комплексной реконструкции

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции две поликлиники в Ховрине и Ясеневе. Их реконструировали в рамках московского стандарта.

Четырехэтажное здание на севере Москвы было практически полностью перестроено. В поликлинике появилось новейшее медицинское оборудование, лифты для маломобильных граждан и более комфортные зоны ожидания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24