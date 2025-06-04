Собянин: четыре больших спортивных фестиваля пройдут в Москве в этом году

Москвичей этим летом ждут сразу четыре масштабных спортивных мероприятия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На Садовом кольце пройдет Большой беговой фестиваль – дистанции на выбор: 5, 10 и 15 километров.

В "Лужниках" состоится "Киберзарница" с тактической стрельбой, управлением беспилотниками и спортивным ориентированием. Также в Москве проведут Extreme Moscow City Games с мотофристайлом, паркуром и Кубком мира по воркауту. А в "Мегаспорте" зрители увидят гимнастическое шоу "Легенды спорта" с участием олимпийских чемпионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.