04 июня, 20:00Экономика
Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве инвесторы построят еще три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Производство лекарств и медизделий увеличилось на 14% в Москве с начала 2024 года, сообщили в столичной мэрии.
В Москве на джазовом фестивале выступят музыканты из 18 стран, включая Францию, США и Бразилию. Об этом рассказала пресс-служба Moscow Jazz Festival.