Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 20:00

Экономика

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве инвесторы построят еще три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производство лекарств и медизделий увеличилось на 14% в Москве с начала 2024 года, сообщили в столичной мэрии.

В Москве на джазовом фестивале выступят музыканты из 18 стран, включая Францию, США и Бразилию. Об этом рассказала пресс-служба Moscow Jazz Festival.

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