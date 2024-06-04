Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве инвесторы построят еще три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производство лекарств и медизделий увеличилось на 14% в Москве с начала 2024 года, сообщили в столичной мэрии.

В Москве на джазовом фестивале выступят музыканты из 18 стран, включая Францию, США и Бразилию. Об этом рассказала пресс-служба Moscow Jazz Festival.

