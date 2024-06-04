Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 18:15

Город

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Построенная инвесторами недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за грозы и ветра. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду.

На Северном речном вокзале 8 июня впервые пройдет кинофестиваль. Об этом рассказал Дептранс.

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