Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Построенная инвесторами недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за грозы и ветра. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду.

На Северном речном вокзале 8 июня впервые пройдет кинофестиваль. Об этом рассказал Дептранс.

