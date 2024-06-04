Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

04 июня, 18:00

Общество

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Гроза, ливень и усиленный ветер возможны в столице вечером 4 июня. О метеоусловиях предупредил комплекс горхозяйства Москвы.

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" стартует в столице 5 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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