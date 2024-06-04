04 июня, 18:00Общество
Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Гроза, ливень и усиленный ветер возможны в столице вечером 4 июня. О метеоусловиях предупредил комплекс горхозяйства Москвы.
Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" стартует в столице 5 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.