Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда. Так, в столице появятся еще порядка 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Более полумиллиона человек посетили речные вокзалы Москвы весной 2024 года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Веломаршрут на 13 километров благоустроят в Южном порту. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

