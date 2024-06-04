Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 16:45

Город

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда. Так, в столице появятся еще порядка 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Более полумиллиона человек посетили речные вокзалы Москвы весной 2024 года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Веломаршрут на 13 километров благоустроят в Южном порту. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика