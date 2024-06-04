Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

04 июня, 13:45

Новости

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО начался в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня молодежи, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

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