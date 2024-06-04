Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО начался в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня молодежи, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.