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Новости

Новости

04 июня, 13:00

Общество

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек приняли участие в Днях исторического и культурного наследия в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Снабжающие Москву водохранилища заполнены в достаточном объеме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температуру до 25 градусов ожидается в Москве 4 июня. Также местами возможна гроза, рассказали столичные синоптики.

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