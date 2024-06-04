Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек приняли участие в Днях исторического и культурного наследия в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Снабжающие Москву водохранилища заполнены в достаточном объеме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температуру до 25 градусов ожидается в Москве 4 июня. Также местами возможна гроза, рассказали столичные синоптики.