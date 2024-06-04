04 июня, 11:45Новости
Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Подачу горячей воды возобновили почти в шесть тысяч зданий после плановых отключений, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По данным синоптиков, желтый уровень опасности из-за риска пожаров будет действовать в Московском регионе до утра среды, 5 июня.