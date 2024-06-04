Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Новости часа: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подачу горячей воды возобновили почти в шесть тысяч зданий после плановых отключений, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, желтый уровень опасности из-за риска пожаров будет действовать в Московском регионе до утра среды, 5 июня.

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