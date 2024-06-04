Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

В Москве запустили хаб молодежного предпринимательства, в котором москвичам будут помогать развивать бизнес-идеи и получать знания. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, комиссия МГД по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект о штрафах за несоблюдение порядка оплаты проезда по платным дорогам. Так, штраф для физлиц составит три тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей.

Тем временем в России провели более 28 тысяч полных циклов ЭКО по ОМС.