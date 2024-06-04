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04 июня, 11:15

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Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

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Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

В Москве запустили хаб молодежного предпринимательства, в котором москвичам будут помогать развивать бизнес-идеи и получать знания. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, комиссия МГД по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект о штрафах за несоблюдение порядка оплаты проезда по платным дорогам. Так, штраф для физлиц составит три тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей.

Тем временем в России провели более 28 тысяч полных циклов ЭКО по ОМС.

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