04 июня, 11:15Новости
Собянин: в Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства
В Москве запустили хаб молодежного предпринимательства, в котором москвичам будут помогать развивать бизнес-идеи и получать знания. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Кроме того, комиссия МГД по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект о штрафах за несоблюдение порядка оплаты проезда по платным дорогам. Так, штраф для физлиц составит три тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей.
Тем временем в России провели более 28 тысяч полных циклов ЭКО по ОМС.