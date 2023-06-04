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16:30

Общество

Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"

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Более 10 тысяч человек приняли участие в акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры. В рамках акции провели больше 520 экскурсий, мастер-классов и квестов.

Для детей была составлена специальная программа – "Азбука наследия". Ребята послушали лекцию об архитектурных стилях, сходили на экскурсии и попробовали себя в археологических раскопках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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