Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"

Более 10 тысяч человек приняли участие в акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры. В рамках акции провели больше 520 экскурсий, мастер-классов и квестов.

Для детей была составлена специальная программа – "Азбука наследия". Ребята послушали лекцию об архитектурных стилях, сходили на экскурсии и попробовали себя в археологических раскопках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.