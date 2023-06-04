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Собянин рассказал, как преобразится территория около прудов-регуляторов в Марьине

Собянин рассказал, как преобразится территория около прудов-регуляторов в Марьине

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Масштабное обновление района Марьино продолжается. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в данный момент приводят в порядок территории около прудов-регуляторов – каскада из 16 небольших водоемов, которые расположены вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров.

Их основная задача – защитить район от подтоплений во время сильных ливней и паводков и регулировать уровень Москвы-реки, протекающей здесь. Вокруг прудов появятся новые зоны отдыха. Кроме того, там расширят тротуары и установят лавочки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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