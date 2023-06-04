12:45Город
Собянин: в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний
В ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие больше 80 столичных компаний. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Производители одежды, продуктов и других товаров выставляли свою продукцию в разных районах города в крупных ТЦ, бизнес-центрах и на фестивальной площадке. Ярмарки прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.