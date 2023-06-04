В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020" – Собянин

В столичное метро поступил тысячный вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин

Впервые поезд вышел на линию в октябре 2020 года. Теперь новые составы появляются каждый месяц. Всего в этом году планируют закупить около 300 вагонов этой серии.

Чтобы пассажирам было комфортно, поезда оборудованы кондиционерами с системой обеззараживания воздуха. Также увеличили пространство межвагонных переходов, а двери стали шире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.