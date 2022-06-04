Собянин сообщил, что парад ретротранспорта в Москве посетили более 100 тыс человек

Парад ретротранспорта в Москве посетили более 100 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей официальной странице в Telegram.

По его словам, подобные мероприятия стали доброй традицией. В этот раз, кроме трамваев разных поколений, были показаны машины из Музея Транспорта Москвы и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Можно было увидеть и конку, запряженную лошадьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

