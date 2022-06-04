Собянин заявил, что парад ретротранспорта в Москве посетили более 100 тысяч человек

Парад ретротранспорта в Москве посетили более 100 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей официальной странице в Telegram. По его словам, подобные мероприятия стали доброй традицией. В этот раз, кроме трамваев разных поколений, были показаны машины из Музея Транспорта Москвы и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Можно было увидеть и легендарную конку, запряженную лошадьми.

Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке самолета вылетела в Москву. Об этом сообщили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки. Ожидается, что вторая группа туристов отправится домой в воскресенье.

За прошедшую неделю в Москве подешевели семь продуктов. По данным Росстата, в первую очередь, это яйца, огурцы, помидоры и капуста. При этом подорожали шоколадные конфеты. До этого больше полутора месяцев первым по росту цены был маргарин.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве предпринимателя Оганеса Камаряна. 24-летний мужчина взят под стражу на три месяца. По данным следствия, в столице он целенаправленно выслеживал 62-летнего бизнесмена и заранее ждал свою жертву во дворе дома на Комсомольском проспекте. Следственный комитет опубликовал кадры следственных действий с места преступления.

Водителям такси с 25 июня ограничат проезд на участке выделенной полосы Пролетарского проспекта – от Кавказского бульвара до улицы Кантемировской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Они пояснили, что из-за большого скопления такси у метро "Кантемировская" автобусы просто не могут подъехать к остановкам общественного транспорта. Пассажирам приходится дольше ждать.

На ВДНХ прошел фестиваль карельской культуры "Мельница Сампо". Так в карельском народном эпосе называется волшебный предмет, который является источником счастья и благополучия. На фестивале из Петрозаводска приехали около 10 фольклорных коллективов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

