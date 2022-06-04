Площадь Павелецкого вокзала стала популярным местом отдыха горожан – Собянин

После реконструкции на площади Павелецкого вокзала появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Теперь это одно из популярных мест отдыха у москвичей, отметил на своей странице в Telegram Сергей Собянин. По словам мэра, особенно уютно там по вечерам, когда включается подсветка.

Еще весной в районе вокзала началось благоустройство улиц. Работы сейчас идут на Дубининской, Кожевнической и Новокузнецкой, Даниловском валу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

