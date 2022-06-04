Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"

В Москве выбрали самое красивое оформление витрин ко Дню Победы. Об итогах городского конкурса в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Всего было почти 400 заявок от владельцев магазинов, торговых центров, салонов красоты и ресторанов. Жюри отобрало 100 самых стильных объектов. А победителей определили сами москвичи на портале "Активный гражданин".

В номинации "Лучшее оформление несетевого магазина", например, победила точка "Цветы и Куклы". Среди сетей выиграл "Московский дом книги". А в категории "Лучшее оформление торгового центра" лучшим стал ТЦ "Щелковский".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

