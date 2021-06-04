Собянин оценил меры налоговой поддержки для общепита

Меры налоговой поддержки для компаний общепита, о которых на Международном экономическом форуме в Петербурге говорил Владимир Путин, благоприятно скажутся на малом и среднем московском бизнесе. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве в этой сфере работает четверть миллиона человек. Практически все москвичи пользуются услугами общественного питания, которое активно развивается. В последние годы в полтора раза количество предприятий увеличилось и есть возможность дальше развивать направление. Но это развитие сдерживали экономические факторы, налоговые факторы, отметил мэр.

"Сегодня эти ограничения сняты. И я думаю, что этой отрасли, которая больше всего пострадала во время ковида, будет серьезным подспорьем, ну и для развития города тоже", – отметил Собянин.

Также градоначальник сказал, что ему приятен факт, что Москва заняла первые места в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов и качества жизни. И подчеркнул важность продления льготной программы ипотеки особенно для молодых семей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.