Москва и платежная система "Мир" подписали новое соглашение о сотрудничестве

Москва и платежная система "Мир" договорились о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение заключено на семь лет, оно будет автоматически продлеваться. Его подписали Сергей Собянин и гендиректор национальной системы Владимир Комлев в рамках Петербургского экономического форума.

Эта договоренность позволит ввести систему скидок на проезд. Пассажиры смогут экономить, используя несколько видов городского транспорта.

Москвичи активно пользуются бесконтактным способом оплаты проезда. В 2020 году количество таких платежей в метро увеличилось почти на 80%. Часто именно карта "Мир" используется как проездной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.