Собянин заявил, что пандемия не смогла остановить развитие Москвы

Москва обеспечивает экономическое развитие города, несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на ПМЭФ.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, которые сравнить даже не с чем за последнее десятилетие, тем не менее не остановили развитие города. Мы после двух-трех месяцев шока раскрыли возможность работы всех отраслей – и строительства, и промышленности, и торговли, и услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд", – сказал мэр Москвы.

Сообщается, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.