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Экономика

12:45

Собянин заявил, что пандемия не смогла остановить развитие Москвы

мэр Москвы город экономика видео Мария Рыбакова Иван Базанов

Москва обеспечивает экономическое развитие города, несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на ПМЭФ.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, которые сравнить даже не с чем за последнее десятилетие, тем не менее не остановили развитие города. Мы после двух-трех месяцев шока раскрыли возможность работы всех отраслей – и строительства, и промышленности, и торговли, и услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд", – сказал мэр Москвы.

Сообщается, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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