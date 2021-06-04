Москва конкурирует с лучшими городами мира. 15 проектов столицы стали финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года. Среди них "Московская электронная школа", "Душевная Москва", благотворительный и туристический сервисы, портал "Узнай Москву" и другие цифровые проекты. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По его словам, одним из самых перспективных проектов считается Единая медицинская информационно-аналитическая система. Сегодня к ней подключены все поликлиники и бригады скорой помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.