Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское, в проекты вложили около 580 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин.

Схема движения транспорта временно изменится на ряде улиц в центре и на юго-востоке столицы 5 мая, предупреждает сайт мэра и правительства Москвы.

К Пасхе у вестибюлей метро и на Северном речном вокзале установили инсталляции, сообщает заммэра Максим Ликсутов.