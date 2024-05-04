04 мая, 18:30Экономика
Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское, в проекты вложили около 580 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин.
Схема движения транспорта временно изменится на ряде улиц в центре и на юго-востоке столицы 5 мая, предупреждает сайт мэра и правительства Москвы.
К Пасхе у вестибюлей метро и на Северном речном вокзале установили инсталляции, сообщает заммэра Максим Ликсутов.