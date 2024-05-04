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04 мая, 14:35

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Новости часа: Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Новости часа: Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО

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Сергей Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути. Такие пути снижают вибрацию, благодаря этому вагоны едут тише и мягче. Общая длина бесстыковых путей столичного метрополитена составляет 365 километров.

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Более 15 мест для пикника оборудовали в пойме реки Жужи. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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