Новости часа: Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути. Такие пути снижают вибрацию, благодаря этому вагоны едут тише и мягче. Общая длина бесстыковых путей столичного метрополитена составляет 365 километров.

В Москве пожарную безопасность на пасхальных богослужениях обеспечат более 700 человек. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Более 15 мест для пикника оборудовали в пойме реки Жужи. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.