14:30Общество
Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Потапово" на Сокольнической линии планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Самолет "Аэрофлота" приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика открытия дверей. Об этом пишет ряд СМИ.
Получить электронную подпись "Госключа" стало возможным по биометрии. Об этом сообщил Центр биометрический технологий.