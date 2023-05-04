Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро запустят в 2024 году – Собянин

Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал о строительстве нового здания детской школы искусств в ТиНАО

Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об обновлении зданий двух столичных поликлиник начала XX века

Собянин рассказал о планах возрождения трамвайного транспорта в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Потапово" на Сокольнической линии планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Самолет "Аэрофлота" приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика открытия дверей. Об этом пишет ряд СМИ.

Получить электронную подпись "Госключа" стало возможным по биометрии. Об этом сообщил Центр биометрический технологий.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородпроисшествияобществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика