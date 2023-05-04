Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

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Ледовый дворец "Крылатское" в Москве отремонтируют к сентябрю. Строители приведут в порядок фасад, ледовую арену и трибуны, обновят инженерные системы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В ходе работ там будут восстановлены бетонные основания ледового поля и заменены ограждения трибун арены из нержавеющей стали. Планируются работы по восстановлению очистных сооружений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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