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Собянин рассказал о строительстве нового здания детской школы искусств в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве нового здания детской школы искусств в ТиНАО

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В ТиНАО строят новое здание детской школы искусств по адресной инвестиционной программе города. Эту площадку 4 мая посетил Сергей Собянин.

Площадь здания по сравнению с предыдущим вырастет в шесть с половиной раз. На трех этажах заниматься смогут более тысячи детей. Также откроют классы народных, духовых и ударных инструментов, кабинеты для теории, хореографии, художественные мастерские.

На данный момент объект готов на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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