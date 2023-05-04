Собянин рассказал о строительстве нового здания детской школы искусств в ТиНАО

В ТиНАО строят новое здание детской школы искусств по адресной инвестиционной программе города. Эту площадку 4 мая посетил Сергей Собянин.

Площадь здания по сравнению с предыдущим вырастет в шесть с половиной раз. На трех этажах заниматься смогут более тысячи детей. Также откроют классы народных, духовых и ударных инструментов, кабинеты для теории, хореографии, художественные мастерские.

На данный момент объект готов на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.