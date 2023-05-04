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Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

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Рекордное количество команд приняли участие в соревнованиях на тему промышленности – 327. Масштабный онлайн-квиз "Открой Моспром" вошел в Книгу рекордов России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В виртуальном квизе участвовали почти 1 300 человек из 56 регионов. Они отвечали на вопросы, связанные с историей развития промышленности в стране. Например, на какой купюре изображен космодром Восточный или где находится одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Первое и второе места заняли команды из Москвы и Орла. Бронза – у города Туймазы в Башкирии.

Мэр напомнил, что проект "Открой Моспром" запустили в 2019 году, чтобы жители Москвы и других регионов могли знакомиться с работой и историей столичной промышленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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