Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторические здания поликлиник в Москве сохранят уникальные особенности после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дело о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа передали для расследования в Следственный комитет. Об этом сообщила прокуратура.

Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России. Это заявление компании.