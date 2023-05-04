Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об обновлении зданий двух столичных поликлиник начала XX века

Собянин рассказал о планах возрождения трамвайного транспорта в Москве

Собянин рассказал о благоустройстве парка имени 40-летия ВЛКСМ

Новости часа: пресс-служба Кремля сообщила, что ущерба в результате атаки Украины нет

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторические здания поликлиник в Москве сохранят уникальные особенности после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дело о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа передали для расследования в Следственный комитет. Об этом сообщила прокуратура.

Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России. Это заявление компании.

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