Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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11:30

Культура

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об обновлении зданий двух столичных поликлиник начала XX века

Собянин рассказал о планах возрождения трамвайного транспорта в Москве

Собянин рассказал о благоустройстве парка имени 40-летия ВЛКСМ

Новости часа: пресс-служба Кремля сообщила, что ущерба в результате атаки Украины нет

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве обновят здания двух поликлиник начала ХХ века. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый водоем с зоной отдыха откроют в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 100 спектаклей и концертов подготовили московские театры к 9 Мая. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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