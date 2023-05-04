Новости часа: Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве обновят здания двух поликлиник начала ХХ века. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый водоем с зоной отдыха откроют в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 100 спектаклей и концертов подготовили московские театры к 9 Мая. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.