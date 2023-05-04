Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об обновлении зданий двух столичных поликлиник начала XX века

Собянин рассказал о планах возрождения трамвайного транспорта в Москве

Собянин рассказал о благоустройстве парка имени 40-летия ВЛКСМ

Новости часа: пресс-служба Кремля сообщила, что ущерба в результате атаки Украины нет

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

Ледовый дворец "Крылатское" в Москве отремонтируют к сентябрю. Строители приведут в порядок фасад, ледовую арену и трибуны, обновят инженерные системы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В ходе работ там будут восстановлены бетонные основания ледового поля и заменены ограждения трибун арены из нержавеющей стали. Планируются работы по восстановлению очистных сооружений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика