Собянин рассказал об обновлении зданий двух столичных поликлиник начала XX века

Два исторических здания, в которых располагаются поликлиники, отреставрируют в Москве. Об этом мэр столицы рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Сергея Собянина, обе постройки являются объектами культурного наследия. В ходе реконструкции поликлиникам вернут исторический облик, а внутри появятся современные интерьеры с новейшим оборудованием.

Опыт подобной работы уже есть. Так, удалось сохранить облик здания педиатрического отделения пятого филиала поликлиники № 175. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.