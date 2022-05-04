Северный вестибюль станции метро "Окружная" планируют открыть в 2022 году

Второй вестибюль станции метро "Окружная" планируют открыть раньше времени. Все работы могут завершить уже к концу этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая платформа соединит в один пересадочный комплекс метро, МЦК и МЦД. Что изменится для пассажиров?

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