Собянин анонсировал открытие северного вестибюля метро "Окружная" в этом году

Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Минтруд не фиксирует роста количества безработных в России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Шесть станций метро в Москве изменили схему работы из-за репетиции парада. Об этом рассказал Дептранс.