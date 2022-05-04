Собянин анонсировал открытие северного вестибюля метро "Окружная" в этом году

Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК, сообщил Сергей Собянин.

В Отрадном находится крупнейший транспортный хаб северо-востока столицы. Три станции "Окружная" обеспечивают пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦК, МЦД-1 и наземным пассажирским транспортом. Основное строительство было завершено в 2018 году.

В 2021 году на станции "Окружная" МЦД-1 была открыта вторая платформа, а в 2022 году заработает северный вестибюль, который будет интегрирован с южным вестибюлем станции МЦД-1 и станцией МЦК. Время пересадки существенно сократится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



