Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме – Собянин

Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме. Об этом заявил Сергей Собянин.

Спасатели сбили открытый огонь на крыше ЖК "Маршал" на северо-западе Москвы на площади 100 "квадратов", сообщили в МЧС.

Более 400 человек протестируют систему Face Pay в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказал Дептранс.