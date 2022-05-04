Собянин сообщил о скором принятии мер поддержки киноиндустрии и большого спорта

Власти Москвы готовят пакет мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта в условиях санкций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице к лету обновили 158 парковок с шлагбаумами, рассказал Дептранс.

Железнодорожные цистерны горят на площади в две тысячи "квадратов" в нижегородском Дзержинске. Об этом заявили в МЧС.