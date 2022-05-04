Собянин рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса

13:15
Правительство Москвы приняло новые меры поддержки жителей и бизнеса в условиях санкций. Сейчас работают над льготами для киноиндустрии и большого спорта. О решениях последней недели в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Вступили в силу изменения в социальной сфере. Проще стало получать детские пособия семьям, которые нуждаются в поддержке. Москвичи, потерявшие работу с 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев признанные безработными, теперь имеют больше прав на льготы. Их доходы не будут учитывать в расчете среднего на душу при оказании адресной помощи и получении ряда социальных мер.
Еще одна важная тема в условиях санкций – гранты на профессиональное обучение. Город готов оплатить до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей за один календарный год. Подать заявку могут те, кто уже самостоятельно оплатил обучение.
Что касается налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков, их решили продлить автоматически. Компании могут экономить до 25% на региональных налогах и земельных платежах. Об автоматическом продлении просили сами предприниматели.
Большой пакет мер поддержки приняли и в отношении владельцев некапитальных сооружений. Они коснутся тех, кто держит закрытые площадки и автодромы автошкол, пункты техобслуживания и ремонта, а также парковки общественного транспорта, детские и спортивные площадки. Этим предпринимателям сократили размер обеспечительного платежа, продлили договоры на размещение и предоставили отсрочку по платежам за второй квартал 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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