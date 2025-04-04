Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 08:45

Новости

Собянин: в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

Собянин: в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

Собянин: отражена попытка атаки БПЛА на Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Сергей Собянин: в Западном Дегунине построят школу, детсад и спортивный комплекс

Собянин: в Москве наладят серийный выпуск особых медицинских кабелей

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Собянин: в 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Западном Дегунине

Собянин: семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

В этом году в Москве появятся почти 650 новых электробусов, а также свыше 250 зарядных станций. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент на маршрутах работают около 2,5 тысячи электробусов – ежедневно они перевозят более 900 тысяч пассажиров. По количеству этого транспорта Москва занимает первое место в Европе. В 2025 году к серийному производству готовится новая модель электробуса – с увеличенным запасом хода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика