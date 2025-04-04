Собянин: в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

В этом году в Москве появятся почти 650 новых электробусов, а также свыше 250 зарядных станций. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент на маршрутах работают около 2,5 тысячи электробусов – ежедневно они перевозят более 900 тысяч пассажиров. По количеству этого транспорта Москва занимает первое место в Европе. В 2025 году к серийному производству готовится новая модель электробуса – с увеличенным запасом хода.

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