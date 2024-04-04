Новости часа: Собянин рассказал об уникальных археологических находках XII века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Археологи нашли керамику и браслеты времен основания Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Качество воздуха в столице в январе – марте соответствовало нормам. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Мосгорсуд смягчил приговор осужденному за мошенничество с жильем семьи артиста Алексея Баталова. Об этом рассказала пресс-служба суда.