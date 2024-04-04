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Новости

04 апреля, 18:15

Новости

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

Новости часа: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин: реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: пять объектов по программе создания рабочих мест появится в столице

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Московского ипподрома планируют закончить в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала 2024 года в Москве провели более 700 тысяч анализов качества воды, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Количество пользователей электрозарядных станций для машин в городе превысило 17 тысяч, заявили в столичном Дептрансе.

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