Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Московского ипподрома планируют закончить в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала 2024 года в Москве провели более 700 тысяч анализов качества воды, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Количество пользователей электрозарядных станций для машин в городе превысило 17 тысяч, заявили в столичном Дептрансе.