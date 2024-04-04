Новости часа: Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал закон о штрафе в пять тысяч рублей за неправомерную остановку эскалатора метро. Мера не распространится на случаи, когда эскалатор будет остановлен в экстренном случае.

20 градусов тепла ожидаются в столице после 10 апреля. Об этом сообщили синоптики.

Дворы и фасады зданий приводят в порядок в Москве после зимы. О работах рассказал комплекс горхозяйства.