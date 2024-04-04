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Новости

04 апреля, 13:45

Общество

Новости часа: Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

Новости часа: Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: пять объектов по программе создания рабочих мест появится в столице

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений

Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал закон о штрафе в пять тысяч рублей за неправомерную остановку эскалатора метро. Мера не распространится на случаи, когда эскалатор будет остановлен в экстренном случае.

20 градусов тепла ожидаются в столице после 10 апреля. Об этом сообщили синоптики.

Дворы и фасады зданий приводят в порядок в Москве после зимы. О работах рассказал комплекс горхозяйства.

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