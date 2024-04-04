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Новости

Новости

04 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: пять объектов по программе создания рабочих мест появится в столице

Новости часа: пять объектов по программе создания рабочих мест появится в столице

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений

Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: Собянин сообщил о двух погибших из-за непогоды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять объектов по программе создания рабочих мест построят в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства.

Началось тестирование с пассажирами виртуальной карты "Тройка" на Android. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

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