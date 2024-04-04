Новости часа: пять объектов по программе создания рабочих мест появится в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять объектов по программе создания рабочих мест построят в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства.

Началось тестирование с пассажирами виртуальной карты "Тройка" на Android. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.