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04 апреля, 07:15

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Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Новости часа: Собянин сообщил о двух погибших из-за непогоды в Москве

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

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В среду, 3 апреля, в Москве зафиксировали шквальный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Из-за непогоды пострадали 17 человек, двое их них погибли. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы в оперативном режиме принимают все меры по ликвидации последствий стихии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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