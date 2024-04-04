Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

В среду, 3 апреля, в Москве зафиксировали шквальный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Из-за непогоды пострадали 17 человек, двое их них погибли. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы в оперативном режиме принимают все меры по ликвидации последствий стихии.

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