Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поставит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство Воробьевской набережной началось в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Досмотр на Крымском мосту намерены ускорить с 1 мая, в часы пик он займет не более часа. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.