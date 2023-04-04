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Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил, что пересадок с МЦД на МЦК станет в 2 раза больше

Новости часа: Собянин рассказал, когда поступит в продажу новая модель "Москвича"

Завод "Москвич" презентовал новую модель седана

Завод "Москвич" заключил контракт на поставку электромобилей для такси и каршеринга

Завод "Москвич" заключил крупнейший в мире контракт на поставку машин для такси – Собянин

Собянин: московский участок ЦКАД стал новой точкой роста ТиНАО

Собянин: московский участок ЦКАД стал еще одной точкой роста ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поставит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство Воробьевской набережной началось в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Досмотр на Крымском мосту намерены ускорить с 1 мая, в часы пик он займет не более часа. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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